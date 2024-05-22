南北征戰夢想啟程 高市壽天國小棒球隊新車上路

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（中央社記者張已亷高雄22日電）集眾人之力，高雄市岡山區壽天國小棒球隊獲贈新車，今天舉行感恩捐贈儀式，校長潘芊邑感謝各界愛心，讓小球員南北征戰夢想啟程，延續愛棒球的熱情，專心打球一圓棒球夢。

今天的新車感恩捐贈儀式中播放壽天國小4月過世的總教練鄭英俊回顧影片，讓與會貴賓緬懷一生致力基層棒球的推手。潘芊邑透露，鄭英俊教練曾在去年岡山獅子會捐贈活動中向與會貴賓們許願，希望能為棒球隊再添一輛新車，所以這次獲各界人士捐助，一償夙願告慰鄭英俊教練在天之靈。

壽天國小鄭乃介總教練說，會延續傳承父親鄭英俊教練一生作育英才精神，奉獻自己在最熱愛的棒球運動上，相信父親正在微笑看著這輛嶄新的棒球車，讓球隊孩子們四處征戰更加安全。

校方原有一輛由頂新集團於2017年「接棒未來棒球公益計畫」捐贈的9人座商旅車外，另輛車齡超過10年的中華三菱廂型車，平日用於載送棒球隊員往返學校與練習球場，以及前往高雄市比賽場地，以及往返外縣市比賽場地，有時假日尚須載送原住民隊員返家，也到山上部落去招生。

車子使用頻率高的情況下，性能、安全性不容忽視，因此一輩子奉獻給壽天國小的鄭英俊教練，念茲在茲要為球隊孩子爭取更安全舒適的交通工具。他的願望由潘芊邑校長及棒球後援會、家長會接手實現，在去年各廠牌嚴重缺車的情況，等了好幾個月後，終於在今天完成新車捐贈儀式。

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壽天國小棒球隊近期分別獲得TOTO盃及華南金控盃全國少棒賽高雄市代表權，棒球後援會會長宋慶信勉勵孩子們再接再厲努力爭取全國冠軍代表國家出國比賽成為台灣之光。棒球隊林永祥隊長謝謝長輩的關愛，讓球員可以乘坐新車練球、比賽，一定會努力用功讀書，勤奮練習棒球技巧，在每次比賽盡全力為球隊為學校爭取更好成績。

這輛總價新台幣185萬的棒球隊新車集眾人之力捐贈，包括立委邱志偉，以及高雄市議員林志誠、宋立彬、黃秋媖、陸淑美、方信淵，以及扶輪社、獅子會與在地商家企業、公益基金會、善心人士等40多個單位和個人，成就地方美談。（編輯：孫承武）1130522