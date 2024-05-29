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蘇花公路下清水橋鋼便橋 5/30起開放大車通行

2024/5/29 12:24
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（中央社記者張祈花蓮縣29日電）蘇花公路台9線158.6公里處下清水橋，因403地震損毀阻斷，公路局東區養護工程分局南澳工務段搶修鋼便橋及優化拓寬，明天起將恢復大型車限速通行、施工期間管制通行。

下清水橋因403地震損毀阻斷，搶修期間改以日治時期舊橋加固暫時搶通，因寬度不足，大車轉彎過不去，初期僅開放5噸以下車輛通行，工程人員優化及拓寬便橋，30日將恢復大車通行，原橋重建預計今年底完工。

南澳工務段指出，下清水橋30日起開放大型車限速15公里/小時雙向通行，不另限制車種，但車長限制12.2公尺以下。

南澳工務段指出，配合原橋重建等工程，和仁至崇德路段每天上午8時至傍晚5時施工管制，上午10時至10時20分、中午12時至下午1時及下午3時至下午3時20分雙向放行，夜間及假日不管制，通行車輛回歸原管制車長12.2公尺以下車輛。

另外，因蘇花路廊9丁線64.9至69公里處路段邊坡不穩定且持續落石，原管制大貨車改行駛台9線蘇花改仁水隧道。（編輯：郭諭儒）1130529

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