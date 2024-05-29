拉抬地方品牌 屏東「獅子好芒」6/9登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣29日電）愛文芒果是屏東縣獅子鄉最主要經濟果樹，栽種面積廣但知名度不高，獅子鄉公所將在6月9、10日舉辦一年一度促銷活動「獅子好芒」，盼透過小農市集等活動增加地方品牌知名度。

獅子鄉公所告訴中央社記者，近年鄉內農產作物常受自然災害影響，芒果部分除去年小犬颱風外，今年1月也遭受寒害致產量減少3成。希望透過小農市集、部落遊程、藝人表演等活動，增加獅子鄉自有品牌「獅子好芒」曝光度，擴大銷售通路並增加農民收益。

獅子鄉公所指出，芒果是鄉內主要經濟果樹，栽種面積約300公頃，主要種植在海線；這次活動也一併推廣山線農產品，栽種面積約有100公頃的山蘇。因落山風會將作物多餘水氣帶走，獅子鄉芒果特別香甜、山蘇口感也較脆。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

枋山區農會表示，獅子鄉、枋山鄉一帶芒果共同運銷，今年雖減產但價格比去年稍好，3月底採收初期頂級愛文芒果1公斤達新台幣500元，次級品約在300多元，現在產季中期頂級品價格降至1公斤3、400元，平均共同運銷1公斤近100元，盼後續穩住好價格。

今年「獅子好芒」活動邀請藝人與在地表演團體接力演出，包含潮州土狗、邱軍及巴大雄等；活動會場備有兒童水樂園充氣遊樂設施、DIY手作體驗、互動闖關遊戲及500份免費芒果冰沙。（編輯：吳協昌）1130529