屏東佳冬好客米食節 「粽夏派對」展現多元文化

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（中央社記者黃郁菁屏東縣1日電）迎接客家五月節，屏東縣政府今天起連2天在佳冬老街舉辦「屏東好客米食節」，活動「粽夏派對」廣邀來自不同族群、地區業者呈現10種特色好粽，展現屏東多元族群。

屏東縣長周春米表示，「粽夏派對」徵集傳統客家月桃葉粽、佳冬海味好粽、六堆黑豬肉粽、原住民吉拿富、異國粽等10種不同風味粽子；米食在客家美食產業中具相當的代表性，而屏東平原滋養著客家、閩南、原住民以及新住民等不同族群，互相交織出多元飲食文化。

周春米說，邀請大家一起來現場感受屏東多元米食魅力，客家鄉鎮佳冬鄉有山、有海，又有農村與漁村，縣府修復古蹟蕭家洋樓也會盡速營運，與蕭家古厝、三山國王廟串聯起整個老街，展現佳冬新風貌。

活動現場有許多國際臉孔，有新住民分享家鄉文化，也有國際學生來體驗包粽。移居台灣20年的泰國新住民王榮芬熱心為民眾講解，泰國甜粽可包芋頭或地瓜等，是潑水節祭祀用食物，過年期間家家戶戶都會準備，夫妻食用綑綁在一起的粽子象徵感情不散。

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就讀國立屏東科技大學的印尼學生安妮莎參加百人包粽體驗表示，華人文化進入印尼許久，粽子的印尼語Bakcang即是福建話「肉粽」的發音。許久沒吃這項傳統市場常見食物，今天前來體驗客家文化，意外勾起孩提時代回憶，主辦方還為不吃豬肉的穆斯林準備花生粽餡料，首次體驗包粽「很好玩」。

屏東縣客家事務處新聞稿表示，現場販售「粽粽大集合」限量套餐，並有每天限量1000份免費試吃活動；同時串聯屏東客庄聚落、文史景點，推出3條「米食小旅行」遊程，由縣府認證客庄文化觀光導覽解說員，帶領體驗屏東在地產業及客家文化特色。（編輯：郭諭儒）1130601