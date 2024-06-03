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彰化民間出資包2萬顆肉粽 送愛到花蓮

2024/6/3 14:14（6/3 14:56 更新）
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彰化縣政府3日舉行「彰化粽情義，花蓮創新機」記者會，由民間單位出資包2萬顆肉粽，透過物流公司義務性配送至花蓮縣政府，再轉送當地民眾，希望將愛心與關懷隨著粽子送達花蓮。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 113年6月3日
彰化縣政府3日舉行「彰化粽情義，花蓮創新機」記者會，由民間單位出資包2萬顆肉粽，透過物流公司義務性配送至花蓮縣政府，再轉送當地民眾，希望將愛心與關懷隨著粽子送達花蓮。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 113年6月3日
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（中央社記者鄭維真彰化縣3日電）403花蓮地震至今滿2個月，彰化縣民間單位出資包2萬顆肉粽，透過彰化縣政府送至花蓮縣政府，再轉送當地民眾，希望將愛心與關懷隨著粽子送達花蓮。

彰化縣政府今天舉行「彰化粽情義，花蓮創新機」記者會。縣長王惠美致詞時表示，花蓮地震時，縣府第一時間與花蓮縣政府聯繫協助救災事宜，而最近餘震不斷，也導致花蓮觀光人數銳減。

王惠美說，彰化企業界及社區都表達能透過行動關心花蓮，因此縣府搭起平台，媒合企業界出資，社區動員包2萬顆肉粽，有錢出錢、有力出力，物流公司也義務性配送，將大家滿滿的愛心藉由肉粽送給花蓮鄉親，讓花蓮感受彰化熱情。

代表贊助單位致詞的宏華營造股份有限公司特助陳柏宏說，在經營企業時，大家都知道大部分災難可經預防措施避免，但天災卻難以避免，希望未來花蓮縣災害重建及所有受災人員都可迅速恢復往日生活。

員林市萬年社區里長林張阿賞表示，有40多人一起包粽子，從上午8時包到下午5時，粽子裡有花生、香菇等，希望把愛心送到花蓮。

縣府社會處指出，這次活動由縣府盤點資源，透過公私協力，用實際行動表達彰化對花蓮的祝福及對救災人員無上感謝。（編輯：謝雅竹）1130603

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王惠美
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