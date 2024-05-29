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彰化首屆洋香瓜評比 選出12名得獎者

2024/5/29 16:36（5/29 17:26 更新）
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彰化縣第1屆洋香瓜評鑑比賽29日登場，冠軍由永靖鄉農會詹閔帆（右）奪下，他很高興能把最好的洋香瓜呈現給大家，也希望洋香瓜產業日後能夠在彰化更加發光發熱。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 113年5月29日
彰化縣第1屆洋香瓜評鑑比賽29日登場，冠軍由永靖鄉農會詹閔帆（右）奪下，他很高興能把最好的洋香瓜呈現給大家，也希望洋香瓜產業日後能夠在彰化更加發光發熱。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 113年5月29日
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（中央社記者鄭維真彰化縣29日電）彰化縣第1屆洋香瓜評鑑比賽今天登場，經儀器檢驗及感官評比選出12名得獎者，由永靖鄉農會詹閔帆奪冠，縣長王惠美期許瓜農持續精進，打響彰化洋香瓜知名度。

彰化縣政府發布訊息指出，本屆洋香瓜評鑑比賽，冠軍為永靖鄉農會詹閔帆，亞軍為永靖鄉農會林雅慧、二林鎮農會薛世閎，季軍為永靖鄉農會高垂農、福興鄉農會陳照委、二林鎮農會陳冠伶。

優勝為永靖鄉農會劉信瑞、永靖鄉農會邱創瀁、福興鄉農會陳雪月、大村鄉農會黃僅貽、永靖鄉農會陳淑華、田尾鄉農會曾建和。

詹閔帆表示，很高興能把最好的洋香瓜呈現給大家，也希望洋香瓜產業日後能夠在彰化更加發光發熱。

王惠美指出，評鑑除要符合安全用藥標準，也透過專家學者評比外觀品質、甜度及口感選出優質洋香瓜，建立屬於彰化洋香瓜品牌，藉品牌效應打入高端市場。

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永靖鄉農會理事長詹日新表示，近年彰化洋香瓜面積增加，永靖占約8公頃，為縣內洋香瓜最大產區，希望透過比賽提升品質、栽培技術。

縣府農業處表示，彰化洋香瓜種植面積約75公頃，主要種植品種有卡蜜拉、阿露斯、天華及恩華，皆獨具特色跟風味，瓜果13度就很甜，今年甜度可達15度以上，且1分地約有新台幣30萬元以上收成，為高經濟效益農產品。（編輯：謝雅竹）1130529

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