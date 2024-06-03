北市發言人殷瑋任青年局長 議員擔憂立場衝突

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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸台北3日電）北市青年局正式掛牌，局長殷瑋表示將致力發展國際交流，議員則認為應先著力國內青年問題，並指出殷瑋同時是市府發言人，擔憂立場衝突；殷瑋則說角色類似。

台北市青年局1日正式掛牌，局長殷瑋表示，將聚焦國際發展、職涯支援及公共參與等面向。殷瑋今天則至議會民政委員會，進行青年局工作報告與詢答。

殷瑋說，青年局施政方向包含青年赴海外實習、參與國際競賽及展演等專案補助等，也已經與哈佛大學合作實習計畫，盼年輕人與國際接軌。

國民黨議員林杏兒指出，青年局應該先著眼於國內青年在職涯、居住方面等的壓力，這才是今年度的重要工作，之後再拓展海外與國際，且要跟其他局處協調好，以免業務上疊床架屋。

民進黨議員王閔生則說，青年局要主動協助其他局處跟青年相關的活動，如教育局的高中生至新加坡參訪行程等。

殷瑋允諾若有需要都會協助，也跟其他局處有分工，如創業部分與產發局攜手，讓還在校園但想創業、需要培力跟賦能的青年先了解，有助於跟產業有更多連結；新加坡參訪則因是課內出訪，由教育局辦理，青年局也會辦海外城市交流活動，並向青年廣為宣傳。

民進黨議員張文潔則問，殷瑋現在身兼青年局長與北市府發言人，是否適合、合理，因為局長需要中立推動政策，但發言人需要為市府講話，擔憂角色衝突。

殷瑋回應，他本來就是北市府的顧問兼發言人，如果有衝突，那這樣的兼任邏輯也需要再重新思考，他就是依照團隊安排跟市長指示做到最好，如果有地方無法兼顧，歡迎議員指教，他一定盡力做到。

殷瑋說，發言人還是要貼近真實、呈現狀況給議會知道，跟局長的性質類似；張文潔追問是否不主動請辭發言人，殷瑋說：「就是持續進行發言工作。」張文潔則希望他好好做好青年局長職責。

張文潔並說，青年局服務範圍從15歲到45歲，一站式服務又包山包海，工作報告要寫得更清楚、提出具體方案，以免民眾混淆。

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下午的總質詢，民進黨議員洪健益則問殷瑋要增加多少約聘僱人員，殷瑋說已報府通過的是5人，目前沒有更多增員計畫；洪健益問市長蔣萬安，若青年的政治傾向不是國民黨，是否會被拒絕任用，蔣萬安說：「不會有政治考量，歡迎有才、願意服務的青年。」

洪健益說，尊重也樂觀其成青年局的成立，但不希望成為國民黨的政治補習班或養政治小雞的農場，也不要因為政治傾向不同就不任用人才，蔣萬安與殷瑋皆允諾不會發生這種事。（編輯：蕭博文）1130603