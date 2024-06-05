鹿港小鎮光影藝術節 邀日本角落小夥伴來相挺

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（中央社記者吳哲豪彰化5日電）鹿港慶端陽系列活動「小鎮光影藝術節」，將在6月7日晚上舉辦開燈儀式，縣府指出，當天將贈送1500個日本「角落小夥伴」燈球，角落小夥伴人偶也會來到鹿港，與民眾見面。

2024鹿港慶端陽活動即將登場，活動內容包含鹿港龍舟賽以及鹿港小鎮光影藝術節，其中鹿港小鎮光影藝術節6月7日至8月4日，在鹿港中山路、老街、桂花巷藝術村沿至舊鹿港溪，安排各種特色燈飾，增加節慶氣氛。

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彰縣府今天發布新聞稿指出，小鎮光影藝術節6月7日晚上7時，在舊鹿港溪水中舞台舉辦開燈儀式，現場將贈送「角落小夥伴」燈球，限量1500個；彰化縣長王惠美表示，今年還有特別從日本飛來的角落小夥伴人偶也會到現場與觀眾見面。

彰縣府指出，角落小夥伴會在鹿港溪、公會堂、桂花巷藝術村、老街、中山路等街道布燈，並有大型「角落小夥伴」可愛公仔，陪伴大家共度羅曼蒂克的夜晚，歡迎民眾利用端午節連假，前來鹿港鎮賞燈。（編輯：李淑華）1130605