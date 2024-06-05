彰化埤頭衛福大樓上梁估114年完工 服務0至100歲

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（中央社記者鄭維真彰化5日電）彰化埤頭鄉綜合式長照服務暨衛生所大樓新建工程今天舉行上梁典禮，預計114年完工，將結合衛生所、公設民營托嬰中心、日照、住宿型長照等，提供0至100歲全方位服務。

縣長王惠美致詞時指出，彰化縣高齡化人口平均19%，其中埤頭鄉高齡人口約21%，衛生福利部補助及縣府自籌各約新台幣2.8億元，共挹注約5.6億元，打造地下1層、地上7層的埤頭鄉綜合式長照服務暨衛生所大樓。

此大樓地下1樓為停車場，1、2樓為衛生所、公設民營托嬰中心、育兒親子館，3樓為日間照顧中心、復健中心，4樓至7樓為住宿式長照機構。

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衛福部長照司長祝健芳指出，這棟大樓效益不僅有住在裡面或進來使用的人，而是外溢到整個埤頭鄉民，可帶動地方發展、創造地方就業機會及提供健康維護照顧，是老有所終福利國家希望建構的樣態，期許以此為典範設施，改變部分民眾認為長照是嫌惡設施觀念。

王惠美說，彰化縣配合衛福部「一國中學區一日照」計畫，目前41個學區已有31個學區開辦日照中心，有10案規劃中；另外，整合式衛福大樓規劃18棟，要讓民眾從0至100歲都得到全方位照顧，好讓年輕人可全心打拚事業。（編輯：陳仁華）1130605