北市內湖區2基地簽約發展AI 估創8千億元產值

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北7日電）台北市內湖區潭美段五小段2塊基地今天設定地上權簽約，將打造AI（人工智慧）園區。台北市長蔣萬安指出，估創造3500個就業機會、新台幣8000億元產值，也會關注後續交通問題。

蔣萬安今天出席「內湖區潭美段五小段21地號等4筆及35、35-1地號市有土地設定地上權案」簽約典禮，台北市府表示，分別由緯創資通股份有限公司以投標權利金8.56億元得標、緯穎科技服務股份有限公司以投標權利金12.28億元得標，希望透過此基地開發，共同建構打造AI智慧園區，推動AI產業發展。

蔣萬安會前接受媒體聯訪時表示，緯穎與緯創的進駐預計帶來3500個工作機會、8000億元產值，引進AI等各項科技，也歡迎國內外科技大廠大力投資台北。

媒體詢問，新廠完成後的交通問題。對此，蔣萬安說，一定會要求投資方提送交通影響評估報告，包括人流、車流與對地方交通的衝擊等，以及上下班分流等管理措施，以便對周邊住戶的交通衝擊影響降到最低。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前表示，未來5年將在台灣設立一個很大的設計中心（Design Center）。

媒體提問，設計中心是否已確定在台北。蔣萬安回答，「都還沒有確定」，北市府非常積極接洽與爭取。

記者追問，今天適逢新北市長侯友宜生日，侯友宜說過願望是讓輝達落腳新北。

蔣萬安先祝福侯友宜生日快樂，並說會非常努力爭取包含輝達在內的各方投資台北，例如今天簽約的緯穎、緯創也是如此，帶動整體地方發展。

媒體追問，超過7成的美國商會成員對於台灣綠能供應表達擔憂。對此，蔣萬安表示，既然綠能是一個方向，應該要盡全力達成，過去幾年大家雖然很努力推動，但是離目標還是有一段距離。

蔣萬安指出，除了大力發展科技、引進AI跟上趨勢，相關能源也須要跟上，中央要有好的規劃，而且盡更大努力維持供電穩定。（編輯：戴光育）1130607