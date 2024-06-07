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馬祖中正國中小持續28年藝文發表 推陳出新

2024/6/7 20:28（6/7 20:47 更新）
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（中央社記者潘欣彤連江7日電）持續28年的連江縣中正國民中小學藝術與人文領域成果發表會「六月音符」今天登場，師生不受限離島環境，努力發揮所學，內容推陳出新，包括英語讀者劇場等。

晚間開演30分鐘前，人潮已把中正國中小禮堂會場擠得水洩不通，林姓學生家長說，每年節目實在太精采，不管孩子是否上台，只要時間能配合就會觀賞，她與妹妹下午就抱著看「拼盤演唱會」心情搶位。

中正國民中小學校長林元忠說，六月音符提供孩子們探索藝術與興趣、專長機會，向下扎根藝術教育。表演節目來自師生專長、喜好，反映整體教育政策，如今年就有全縣唯一校內樂隊及流行KPOP舞蹈等。

林元忠表示，受限師生技能與離島環境，表演內容遇到瓶頸並幾經演變，早期多為民俗舞蹈、古箏或街舞，也曾將閩東戲曲、音樂劇與相聲搬上舞台，2011年起小提琴成為固定項目，近年加上英語讀者劇場等。

曾參與28年前首屆「六月音符」的李姓校友回憶，印象最深刻的當時音樂教師改編「輕騎兵進行曲」，讓他與其他隊員以口風琴、直笛及小鼓等校內樂隊使用的樂器表演，開啟他日後聆聽古典樂興趣。

校內教師說，六月音符雖未培養出知名音樂家，但中正國中小校友、奧林匹克運動會拳擊國手陳念琴也曾在舞台上表演，留下珍貴照片。（編輯：李明宗）1130607

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