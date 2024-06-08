國際海洋日成立海巡志工隊 海保法初審通過送禮

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（中央社記者楊侃儒新北8日電）海洋委員會今天在新北市貢寮區福龍海洋驛站福隆分站，舉辦海巡志工隊成立大會。主委管碧玲說，立法院內政委員會6日初審通過海洋保育法草案，提前給國家海洋日1份禮物。

6月8日是國家海洋日，管碧玲透過新聞稿表示，立院6日初審通過海保法草案，法規制定過程中，感謝全國各區漁會提供意見，包含海洋庇護區補償制度、相關禁限制規定的表決方式，都將會在兼顧海洋保育永續同時，保障從業人員生計，也保護漁民權益。

海委會新聞稿表示，今天在國際海洋日成立海巡志工隊，福隆海巡志工是首次結合地方創生，由熱心公益民眾組成，並結合國立海洋大學社會責任實踐計畫，鼓勵學生參與地區發展及海洋事務。讓志工的效能不僅是為了提升海巡署為民服務效能，以及兼顧遊客生命財產安全，也是推動地方創生夥伴。

海委會指出，福龍海洋驛站是海巡署110年在全國設置12處海洋驛站中，參訪人潮名列第2的驛站，福隆海巡志工們除了協助導覽也宣導防溺，並從社區做起，讓民眾了解海域遊憩安全。

海委會響應「國家海洋日」，今年將公私協力機制引入福隆海水浴場，建立北部地區示範點，並於端午連假期間，持續維護民眾海域活動時的安全。（編輯：孫承武）1130608