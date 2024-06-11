高雄澄清湖景區整建完工 步道升級、廣場風華再現

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）為優化澄清湖景區品質，高雄市觀光局爭取中央補助，自107年起總共投入4500萬元經費，陸續整建園區步道、大門入口廣場等設施，其中步道採生態廊道設計以降低環境衝擊，近期完工。

高雄市觀光局取中央補助，自民國107年起共投入經費約新台幣4500萬元，陸續更新園區步道及賞鳥設施、鳥松濕地人行步道及澄清湖大門入口廣場整建等工程，近期全數完工，希望透過減量設計，打造低碳永續、友善的旅遊環境。

位於澄清湖大門旁面積約3.8公頃的鳥松溼地，是以濕地生態為主題的教育公園，觀光局考量兼顧人與環境間的共生互動，以低干擾方式進行鳥松濕地環境優化。

觀光局今天新聞稿指出，園區步道全部採用生態廊道的設計，以高架鋼樑施作離地30至50公分的木質棧道，不只增加生物穿越通道空間，也可讓民眾於濕地林間自由穿梭，確保鳥松濕地自然生態保育風貌。

高雄市野鳥學會理事長莊清富說，這種設計方式常見於國家公園生態敏感區、野生動物保護區等環境，高架的木棧道或浮橋有利於野生動物的穿越和遷移，對環境的衝擊性低，又增加民眾與自然的親近。

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除完成濕地人行步道，澄清湖大門入口廣場環境也透過減量設計方式進行改善，將既有硬舖面、綠雕、水景等老舊設施汰除減量；另外以中央水舞噴泉及澄清湖大門牌樓為視覺主軸，創造出對稱、流線及通透的廣場空間。

此外，觀光局近日也提出針對旗津、愛河灣等亮點塑造計畫，及崗山之眼、蓮池潭及觀音山環境營造工程，向中央爭取建設經費。觀光局表示，未來將持續提升高雄觀光軟實力，努力打造高雄成為海內外旅遊首選城市。（編輯：黃世雅）1130611