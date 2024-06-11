南化水庫溢流堰加高環評通過 可增近千萬噸容量

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）南化水庫因淤積嚴重，目前容量約為原設計規模6成，自來水公司規劃加高溢流堰工程，可增加近1000萬立方公尺蓄水量，已通過環評大會審查，台南市府將協助爭取經費到位。

南化水庫位於曾文溪支流後堀溪上游，原設計容量約1億5000萬立方公尺，自民國83年完工使用至今，歷經豪雨持續挾帶砂土入庫淤積，目前滿庫蓄水量約8920萬立方公尺，約為原設計規模6成；除了加強清淤，自來水公司也提出溢流堰加高工程案，增加水庫容量。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，南化水庫溢流堰加高工程案已通過環評大會審查，後續將協助爭取經費到位推動，預計增設1.8公尺高活動堰，可增加近1000萬立方公尺蓄水量，提升南部地區供水及應變調度能力。

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黃偉哲指出，政府近年持續推動各項水資源建設逐步展現成果，如串聯曾文－烏山頭水庫系統與南化水庫系統的曾文南化聯通管，已於5月下旬與南化高屏聯通管串聯通水，先達成曾文水庫與高雄地區水源調度成效，待南化淨水場管段於今年底通水，即可聯合運用。

黃偉哲表示，期待中央能持續加強水庫多元清淤增加庫容，並儘速核定推動南化水庫溢流堰加高、擴建改善山上淨水場增加供水量能，同時輔導企業增加使用回收水及再生水，將台南逐步建構為韌性供水城市。（編輯：陳仁華）1130611