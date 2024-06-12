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台中市民每月丟棄逾6千床墊 民代促機械破碎處理

2024/6/12 12:37（6/12 13:26 更新）
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民進黨台中市議員張芬郁（左）接獲民眾陳情，指清潔隊拒收運獨立筒床墊；據台中市環保局統計，市民丟棄的床墊年年增加，113年1到4月，每月平均收運6587床，床墊堆積如山，造成清潔隊員很大負擔，大喊吃不消。（張芬郁服務處提供）中央社記者蘇木春傳真 113年6月12日
民進黨台中市議員張芬郁（左）接獲民眾陳情，指清潔隊拒收運獨立筒床墊；據台中市環保局統計，市民丟棄的床墊年年增加，113年1到4月，每月平均收運6587床，床墊堆積如山，造成清潔隊員很大負擔，大喊吃不消。（張芬郁服務處提供）中央社記者蘇木春傳真 113年6月12日
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（中央社記者蘇木春台中12日電）台中市民今年1至4月間，平均每月丟棄逾6000床廢棄床墊，各清潔隊堆積如山，有民代接獲民眾陳情清潔隊拒收獨立筒床墊；環保局表示，已辦理床墊機械破碎標售，最快6月下旬就可以上路。

民進黨台中市議員張芬郁今天表示，家住在北區的吳姓居民向她陳情，5月底打電話給清潔隊要清運廢棄床墊，隊員得知是獨立筒床墊即表示「沒有廠商處理必須排隊」，還建議民眾自行找回收業者處理，但須自費新台幣1500元至2000元，經向環保局抗議，清潔隊才來收運。

張芬郁說，據台中市環保局統計，市民丟棄的床墊年年增加，民國112年清潔隊每月平均收運5542床；今年1到4月，每月平均收運6587床，其中彈簧床和獨立筒大約各半，而獨立筒以人工拆除布面取出高碳鋼彈簧工序相當繁瑣。

張芬郁指出，台中市區的廢棄床墊外包給2家業者處理，今年2月承包獨立筒拆除的業者被檢舉焚燒床墊取鋼材，環保局解除契約後，因無廠商處理，造成收運工作停擺。台中市原縣區的清潔隊場地大，收運的床墊不論是彈簧床墊還是獨立筒都是隊員自行處理，則造成清潔隊員很大負擔，要求環保局盡快辦理床墊機械化處理。

其中，大里區清潔隊堆置的獨立筒床墊約有600床，清潔隊長蕭國柱表示，愈高級的獨立筒床墊，獨立筒數量愈多，拆一床獨立筒可以拆3至4床彈簧床墊，目前安排4名隊員拆解，消化的數量有限。

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台中市環保局表示，床墊機械處理標售案已在5月31日決標，由於原市8區的彈簧床墊處理合約尚進行中，所以會先將原縣區的所有床墊和原市8區的獨立筒床墊，將委由機械破碎的業者處理，快速消化堆積床墊，提高勤務人力運用。

環保局指出，目前鋼鐵回收價格大約5元，業者每公斤要回饋0.22元，環保局已著手和業者討論床墊破碎處理細節，最快希望6月下旬可以順利運作，至於民眾有收運需求，會要求清潔隊先載運到集中地點置放。（編輯：謝雅竹）1130612

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