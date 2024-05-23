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台中霧峰后溪底排水側溝倒40公尺 農民憂釀災盼修復

2024/5/23 17:06（5/23 17:31 更新）
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有農民發現台中市霧峰區后溪底排水系統側溝大面積崩塌，擔心再不修復，颱風雨季恐沖刷淘空路基，民進黨台中市議員張芬郁（前）接獲陳情後，23日前往會勘，將尋求主管單位出面修復。（張芬郁服務處提供）中央社記者蘇木春傳真 113年5月23日
有農民發現台中市霧峰區后溪底排水系統側溝大面積崩塌，擔心再不修復，颱風雨季恐沖刷淘空路基，民進黨台中市議員張芬郁（前）接獲陳情後，23日前往會勘，將尋求主管單位出面修復。（張芬郁服務處提供）中央社記者蘇木春傳真 113年5月23日
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（中央社記者蘇木春台中23日電）有農民發現台中霧峰區后溪底排水系統側溝大面積崩塌、長度約40公尺，憂心再不修復、颱風雨季恐淘空路基釀災，向民代陳情；農田水利署霧峰工作站今天表示，損壞側溝為取回歸水設施，盡速修復改善。

民進黨台中市議員張芬郁與當地霧峰區北勢社區發展協會理事長陳裕承，今天一同前往損壞的后溪底排水系統側溝地點了解現況。陳裕承表示，側溝的崩坍情況愈來愈嚴重，再不修復，恐怕連路基都會沖刷淘空，農民經常往返此處，一再反應陳情。

張芬郁說，損壞側溝倒了一整排長度約40公尺，看來已有一段時間，原本取水道堆積成旱地，也失去取水灌溉功能，而倒塌牆面橫在河道中，也恐影響水流與排水功能。

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張芬郁指出，憂心颱風雨季一來，側溝損壞會更嚴重，民眾擔心一旁路基淘空，服務處已先聯繫區公所拉起警戒線，另外也分別通知台中市政府水利局與農田水利署霧峰工作站，尋求主管單位出面修復。

農田水利署霧峰工作站說明，損壞區域是后溪底排水系統，位在霧峰區北峰路105巷與中投公路附近，屬於台中市水利局轄管的區域排水，但損壞的側溝為水利署霧峰工作站取回歸水設施，供農民灌溉使用，已將損壞部分呈報管理處，盡速派員修復改善。（編輯：陳仁華）1130523

張芬郁
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