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台中大里爆管50戶停水 水公司拚下午4時前修復

2024/5/15 13:51（5/15 14:56 更新）
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台中市大里區國光路一帶15日上午地下自來水管線突然爆管，大量自來水湧出造成積水，自來水公司獲報圍起封鎖區域，並由廠商進場搶修。（中市議員江和樹提供）中央社記者蘇木春傳真 113年5月15日
台中市大里區國光路一帶15日上午地下自來水管線突然爆管，大量自來水湧出造成積水，自來水公司獲報圍起封鎖區域，並由廠商進場搶修。（中市議員江和樹提供）中央社記者蘇木春傳真 113年5月15日
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（中央社記者蘇木春台中15日電）台中大里區國光路一帶，今天上午地下自來水管線突然爆管，大量自來水湧出造成積水；自來水公司獲報圍起封鎖區域，並協請義交進行交管，造成周邊約50戶停水，預計下午4時前可修復。

民眾黨台中市議員江和樹今天表示，他上午接獲民眾通報指，國光路一段151號前有水管破裂、路面凸出，有嚴重路面積水情形，他到場時可見地面仍有大量自來水冒出，立即向有關單位通報處理。

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台灣自來水公司第4區管理處表示，案發路段下方為自來水管線，疑因大型車輛長期輾壓，造成管徑約200公釐幹管破裂，昨天已發現水壓異常，晚間派員到場尋找漏水點，並準備今天上午開挖處理。

水公司指出，今天上午約6時破裂管處突然爆管，立即派員到場圍起封鎖區域，並協請義交進行交管，上午近9時由廠商進場施工，經緊急供水調配，將造成周邊大里區大元里約50戶停水，預計今天下午4時前可完成搶修。（編輯：陳仁華）1130515

#台中市
#江和樹
#台灣自來水公司第4區管理處
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