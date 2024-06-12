高雄4國小改善跑道或球場 預計最快年底完工

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高雄市岡山國小、兆湘國小、橋頭國小及後紅國小因球場鋪面或跑道老舊，導致安全疑慮；體育署日前核定4校建設經費，協助校方進行改善工程，預計今年底或明年上半年完工。

岡山國小及兆湘國小球場鋪面老舊，缺乏防滑功能，學生在球場打球容易滑倒。橋頭國小及後紅國小跑道老舊、顆粒流失，且有多處補丁，跑道不平整，導致學生跑步時有跌倒疑慮。

民進黨高雄市立委邱志偉協助向教育部體育署爭取經費，體育署日前分別核定岡山國小球場整建經費新台幣210萬元、兆湘國小球場整建核定260萬元、後紅國小跑道整建經費790萬元、橋頭國小跑道整建經費765萬元。

其中，兆湘國小獲得全額補助，其餘3校分別補助7成經費。經費核定後，學校將針對跑道、球場鋪面等進行改善工程，工程預計在今年底或明年上半年完工。

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邱志偉指出，4校的鄰近住戶密集，改建工程完工後，學校師生及鄰近居民都能使用到嶄新設施。目前選區內有多達50所國中小，教育建設的經費爭取是聚沙成塔，一案一案累積，將讓學校設施逐步更新。

岡山國小校長游柏芬說，學校球場除了學生體育課使用，附近居民課後時間也會打球；鋪面在高頻率使用下已磨到底層露出。經費核定後，學校會盡速發包施工改善鋪面及籃球架，完工後學生可更盡情打球，附近居民使用也沒問題。（編輯：謝雅竹）1130612