屏東新龍社區漁村活化有自信 競爭全國金牌農村

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（中央社記者黃郁菁屏東縣12日電）農業部辦理金牌農村競賽，枋寮鄉新龍社區發展協會由屏縣府推派成功晉決賽，審查委員今天實地到訪，體驗午仔魚一夜干製作等遊程；居民表示，對漁村活化運用有自信。

新龍社區發展協會理事陳右穎告訴中央社記者，當地居民有8成從事養殖業，以午仔魚及石斑魚養殖為大宗，產銷與人口老化一度是社區難題；近年來，社區發展協會致力轉型，打造出「六級化產業」，讓居民不再單靠水產品營生，目前1年營收達新台幣400萬元，可投入設備採購、優化服務業等。

陳右穎說，今天帶審查委員體驗社區熱門遊程午仔魚一夜干製作、漁塭划膠筏等，展現社區感到自信的漁業文化傳承與漁村活化運用；社區發展漁村遊程，除讓遊客更了解在地產品與文化外，也提供工作機會，讓在地婦女二度就業，更多青年返鄉從事養殖、餐廳或民宿業等。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，新龍社區為龍膽石斑故鄉，開發出廢棄魚鱗保養品，更將魚骨做成龍膽石斑乖乖、魚麵，達到全魚利用零浪費，也開發出多種餐點與DIY體驗遊程；社區現代化養殖加上推廣食魚教育，翻轉漁村印象的企圖心強烈，並將經驗傳承至其他社區，成為農村再造社區領頭羊，相信能在全國金牌農村競賽中脫穎而出。

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縣府指出，今天評審委員到訪的新三漁老幼共學中心，就是社區提撥產業所得盈餘，加上社區長輩捐款，才有足夠金額購地、購屋，再經農村水保署農村再生計畫修繕後，成為多功能基地；社區從事養殖業返鄉青年也展現導入智慧農業的光電板養蝦場，現供社區作為食魚教育場域。新龍社區所規劃的每個訪視點，皆呈現社區新三漁運動－「食漁、樂漁、慢漁」精神。

金牌農村競賽最初有974個農村社區報名參賽，由22個縣市推選出45個農村社區進入全國決賽初審，最終有22個社區進入全國決賽。（編輯：陳仁華）1130612