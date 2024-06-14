新店祥和路彎道多易車禍 增警示降速限促道安

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市交通局今天指出，新店區祥和路因彎道多，駕駛人常因車速太快或分心而發生追撞等事故，除增設標線設施、警告標誌，並將速限由時速50公里調降為40公里，加強行車安全。

新北市交通局今天發布新聞稿，交通管制工程科科長林昭賢表示，新店區祥和路沿線多處雖已設警示標誌、標線，但因彎道多、視距不佳，駕駛人常因車速太快或分心而自摔或追撞前方停等號誌車輛。

他指出，為提升用路人行車安全，針對祥和路再增加警示號誌，並特別在祥和路由安興路至吉安街間雙向連續彎道路段增設視覺化減速標線。

林昭賢說，同時也加裝太陽能警示燈及警示標誌，提供駕駛人注意，並將速限由時速50公里調降為40公里，以加強安全。

交通局指出，新北市警察局也將增加移動式測速照相勤務，並評估設置區間測速科技執法的可行性。用路人應確實遵守道路交通安全規則，行經彎道或下坡路段，務必減速慢行，保持適當車速及行車安全距離，共同確保交通安全。（編輯：戴光育）1130614