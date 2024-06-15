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中橫公路75.7公里路樹倒塌 谷關工務段進場搶通

2024/6/15 11:40（6/15 11:51 更新）
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中橫公路台8線75.7公里處15日上午發生路樹倒塌，阻斷往來交通，谷關工務段獲報立刻派員進場搶修，5小時內移除路樹，恢復雙向交通。（谷關工務段提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年6月15日
中橫公路台8線75.7公里處15日上午發生路樹倒塌，阻斷往來交通，谷關工務段獲報立刻派員進場搶修，5小時內移除路樹，恢復雙向交通。（谷關工務段提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年6月15日
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（中央社記者趙麗妍台中15日電）中橫公路台8線75.7公里處今天上午發生路樹倒塌阻斷交通，谷關工務段獲報，待台電公司進行斷電後進場搶修，上午8時40分恢復單向通車，上午10時30分移除路樹恢復雙向通車。

台中市山區近日有雨，中橫公路75.7公里處上午發生路樹倒塌，樹幹橫躺路中阻斷往來交通。谷關工務段上午6時許獲報，立刻派員前往搶修。谷關工務段長張裕閔告訴中央社記者，上午8時40分恢復單向通車，上午10時30分將路樹完全清除，恢復雙向通車。

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0403花蓮地震後，山區地質不穩，時有落石發生，加上4月後雨季來臨，山區陸續降雨。張裕閔指出，中橫公路德基至大禹嶺路段地質目前不穩定，除75.7公里上午發生路樹倒塌，77公里也常有泥流發生，98公里處偶有落石出現。中橫便道17.3公里、19.8公里處日前也發生落石狀況。

張裕閔說，谷關工務段在附近都已備妥機具，當路段發生交通阻斷、落石坍方情況，立即會進場搶修，盡快恢復道路通暢，方便民眾來往通行。谷關工務段正規劃改善工程，後續將進行道路維護。（編輯：謝雅竹）1130615

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中橫便道19.8公里路基受損 谷關工務段提前搶通中橫便道狀況多 5月底再討論是否開放3班次通行
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