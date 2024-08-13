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汐止仲夏音樂派對8/24登場 4校國弦樂團合奏青花瓷

2024/8/13 20:02
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（中央社記者高華謙新北13日電）新北市汐止區公所8月24日將舉辦「仲夏音樂派對」，不僅首次邀請MOMO家族的泡芙姐姐、檸檬哥哥帶動唱跳，也邀4校弦樂、國樂等社團合奏曲目「青花瓷」，活動採免費入場。

新北市汐止區公所表示，8月24日週六下午4時將在汐止區公所前廣場舉辦「仲夏音樂派對」，不僅有在地社團及學生團體精彩演出，為各校特色團體提供展演舞台，並首次邀MOMO家族的泡芙姐姐、檸檬哥哥帶動唱跳。

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汐止區長林慶豐表示，「仲夏音樂派對」已成為汐止區年度音樂盛事，今年邁入第10年，每年活動廣邀在地學校、社團參與，今年共有4個社團和10所學校共襄盛舉，更首次安排青山國中小弦樂、汐止國中國樂、汐止國小國樂與秀峰高中吉他社聯合合奏曲目「青花瓷」。

林慶豐說，音樂會表演從社區廣場、校園延伸到汐止區公所前廣場，現場還設遊戲闖關活動，由汐止區農會進行食農教育遊戲，並能集點兌換造型汽球，民眾還可以參加「最佳人氣獎」投票活動，為喜愛的表演學校投票，有機會獲得野餐墊等禮物。（編輯：方沛清）1130813

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