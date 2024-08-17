2024高雄海洋派對開幕 「水上鋼鐵人」飛板秀吸睛

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（中央社記者林巧璉高雄17日電）為期9天的「2024高雄海洋派對」今晚開幕，邀請法國水上飛板秀表演。市長陳其邁說，今年活動特色多，為孩子打造4座水上遊具，還有法國來的「水上鋼鐵人」，適合闔家參與。

陳其邁今天出席海洋派對開幕式，會前聯訪時表示，法國表演團隊的好手，首次來台灣就選擇到高雄；另外還有遊艇展與體驗遊艇遊港、SUP、獨木舟、自力造筏等各式活動。

高雄市海洋局表示，今年推出7大沁涼活動，包括水花樂園、海派遊艇展、水域遊憩活動、遊艇搭乘及船艇自駕體驗、大港造筏及水域趣味競賽等，串連陸、海、空，帶領大家抓住暑假尾聲，留住美好的回憶。

開幕式表演邀請到法國水上飛板秀（Flyboard Show）團隊帶來國際級的表演，今明2晚都有演出，團隊成員匯集世界各國的職業飛板秀好手。

海洋局說明，水幕投影素材也以高雄海洋派對為主題，融合了豐富的海洋元素，讓演出有更多的驚喜與變化。法國團隊巧妙地運用高雄港灣獨特的地理環境及美麗夜景，精心打造出專屬高雄的海、空盛會。（編輯：郭諭儒）1130817