本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 地方

高市運發局買咖啡機疑用工程款 陳其邁要求徹查

2024/8/16 11:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄16日電）高雄市運發局一名副局長疑似用工程款，替辦公室添購價值3萬6700元的咖啡機；高雄市長陳其邁說，已要求將相關資料移交政風、主計單位查核，並追究相關人員管理疏失責任。

陳其邁今天出席「DevDays Asia 2024亞太技術年會」高雄場 ，會前聯訪時回應運發局咖啡機爭議，陳其邁說，這是管理疏失，除了追究相關人員責任外，也要求將相關資料移交政風、主計單位。

國民黨高市議員白喬茵昨天爆料指出，市府運發局一名副局長替辦公室添購價值3萬6700元的咖啡機，但疑似是使用工程款。根據採購申請單，咖啡機的用途說明欄竟然寫「立德棒球場照明改善」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

運發局昨天回應表示，雖然稱此咖啡機為工程業務聯繫用途且因損壞汰換，並依據「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」辦理，但內部檢討，並不恰當，為求慎重，已將相關資料移交政風及主計單位再次查核。

運發局表示，除了要求以後不得再有相關情形，且即日起局長室、副局長室的咖啡機移至第一和第二會議室，提供各科室接待工程業務聯繫使用。（編輯：謝雅竹）1130816

#白喬茵
#高雄市
#高雄市運發局
#國民黨
#陳其邁
陳其邁
培育更多國際人才 文藻外大與美4所奧勒岡大學結盟綠營多人角逐高雄市長 柯志恩：藍營照節奏努力
白喬茵
遭質疑花公帑買咖啡機 高市運發局：已交政風再查核麟洋配巴黎奧運連霸 高雄圓山大飯店推優惠慶祝
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：