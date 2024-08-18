本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

偶偶偶劇團首度跨海澎湖 限定演出逗樂近200對親子

2024/8/18 14:45（8/18 15:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澎坊免稅商店Pier三號港「親子派對樂園」開園，知名「偶偶偶劇團」18日首度跨海到澎湖演出，帶來「野狼兔子AMIGO」精彩限定版。中央社 113年8月18日
澎坊免稅商店Pier三號港「親子派對樂園」開園，知名「偶偶偶劇團」18日首度跨海到澎湖演出，帶來「野狼兔子AMIGO」精彩限定版。中央社 113年8月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣18日電）知名「偶偶偶劇團」首度跨海到澎湖，今天配合澎坊免稅商店Pier三號港「親子派對樂園」開園，帶來「野狼兔子AMIGO」精彩限定版演出，讓在場近200對親子們笑得合不攏嘴。

澎坊免稅店副總經理楊智超表示，暑假近尾聲，澎坊免稅商店Pier三號港增設「親子派對樂園」，今天開園，即起至9月1日的每週六、日一起玩遊戲，其中24、25日更加碼帶動跳姊姊到場與大小朋友互動，共度週末，盡情享受暑假觀樂時光。

楊智超指出，今天配合「親子派對樂園」開園，難得邀請到首度到澎湖演出的「偶偶偶劇團」加碼限定演出「野狼兔子AMIGO（西班牙文「朋友」）」舞台劇，精彩對話與技藝，引爆親子們滿場歡笑聲，不少遊客也就近欣賞，現場還有可兌換樂園闖關券，獲精美禮品。

澎坊免稅店表示，Pier三號港今天除「親子派對樂園」開園活動外，還邀請人氣插畫家KINGJUN，以粉嫩繽紛色彩創作出「蠢兔」、「病毒花」及「BT外星人」奇異瘋癲的外星生物畫冊中的角色，帶到三號港，隨處可見可愛爆表的外星生物，期盼帶給澎湖鄉親及遊客全新體驗。（編輯：陳仁華）1130818

知名「偶偶偶劇團」18日首度跨海到澎湖演出，帶來「野狼兔子AMIGO」精彩限定版，精彩對話與技藝，引爆親子們滿場歡笑聲。中央社 113年8月18日
知名「偶偶偶劇團」18日首度跨海到澎湖演出，帶來「野狼兔子AMIGO」精彩限定版，精彩對話與技藝，引爆親子們滿場歡笑聲。中央社 113年8月18日
#楊智超
#澎湖縣
#澎坊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：