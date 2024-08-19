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台南拓展農產外銷通路 上半年產值破4億

2024/8/19 13:05（8/19 13:26 更新）
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台南市政府19日舉行113年上半年台南農產海外拓銷成果發表會，台南市長黃偉哲（右3）帶領與會者高舉木槌敲擊酒樽，慶賀農產拓銷成果豐碩。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年8月19日
台南市政府19日舉行113年上半年台南農產海外拓銷成果發表會，台南市長黃偉哲（右3）帶領與會者高舉木槌敲擊酒樽，慶賀農產拓銷成果豐碩。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年8月19日
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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南市政府今天公布今年上半年農產海外拓銷成果，輸往日、韓、星、馬、北美、紐、澳等國家鮮果超過4500公噸，加上農漁產加工品總產值超過新台幣4.1億元。

台南市政府上午在永華市政中心舉行的113年上半年台南農產海外拓銷成果發表會，台南市長黃偉哲帶領與會者一起高舉木槌敲擊酒樽，象徵慶賀上半年海外拓銷成果豐碩，台南農特產品於國際市場開拓更躍升邁進。

黃偉哲致詞表示，台南物產富饒，擁有許多品質保證兼具特色農特產品，如芒果、鳳梨、文旦等，為促使台南農漁產品求新求變，不僅重視國內銷售，更需重視海外通路。

他說，除參加國際食品展、舉辦通路上架記者會等拓銷活動，今年更打破以往模式，透過結合各地盛大慶典，首創將台灣農產帶到日本北海道索朗祭宣傳，盼以更接地氣方式，獲得當地消費者喜愛，並提升台南農產品知名度與市場認可度。

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黃偉哲指出，台南今年上半年農特產品外銷成績相當優異，市府在下半年將持續與廠商、合作社及農會等單位協力，規劃更多通路拓銷活動，為台南農特產品再創銷售高峰，建立穩固國際市場地位，相信沒有最好、只有更好。

台南市政府農業局提供資料指出，台灣鮮果在海外相當受歡迎，像是今年在東京、新加坡及首爾食品展，皆成功吸引眾多當地消費者及通路商洽詢且下單訂購。此外，台南農漁產加工品如冷凍果丁、果乾與果汁等，也在參展廠商努力下，陸續獲得日本、新加坡及韓國訂單。（編輯：張雅淨）1130819

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