台南中元祭典法會 黃偉哲再籲紙錢集中燒適量燒

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南市殯葬管理所今天下午於南區殯儀館景行廳前舉行113年中元暨秋分祭典法會，擔任主祭的市長黃偉哲再次呼籲民眾，祭祀用紙錢集中燒、適量燒，節省餘錢還可捐公益。

黃偉哲致詞表示，今天逢農曆中元，中元祭祖是民眾十分重視的追思活動，仍要呼籲民眾祭祀祈福心誠則靈，鼓勵紙錢「集中燒」、「適量燒」、「替代燒」，購買最少量紙錢可減少空氣污染，將餘錢捐出作公益，保護環境又回饋社會，兼顧公益大愛與傳統習俗。

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台南市政府民政局提供資料指出，黃偉哲任內極力提高殯葬設施量能及改善治喪環境，已陸續辦理新營福園孝思堂增設神主牌位、鹽水壽園納骨堂增設神主牌位、南區殯儀館增設無煙豎靈區及電梯工程、地下室豎靈區環境整修、遺體冷凍櫃增設及汰換禮廳冷氣、天花板和座椅等。

民政局指出，積極推動重大殯葬建設則包括南區第一火化場重建，預計於114年初完工啟用；新營福園殯葬專區擴建預計於3年內完工，將可提供市民更良善殯葬服務。（編輯：陳仁華）1130818