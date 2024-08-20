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自由行補助近3個月尚未入帳 花縣府：加快審查

2024/8/20 17:39
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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）中央補助花蓮自由行振興方案，補助每房每晚最高新台幣1000元，上路近3個月業者嘆，補助款遲遲未入帳。花蓮縣府坦承作業疏失流標，委外廠商下週啟動，最快1個月內陸續發放。

0403花蓮強震重創花蓮觀光，為振興花東觀光市場，交通部觀光署自6月1日開始針對花蓮提供旅客平日每晚最高1000元的住宿補助。

無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢指出，花蓮有數百家旅宿業參與，為配合預算控管、即時振興紓困，觀光署要求業者每天上傳顧客資料，活動開始後可隨時向縣府請領補助。

魏嘉賢指出，旅宿業7月起陸續送出申請文件，直到8月15日都還沒收到任何一筆補助款，原本是救急用的補助款，卻讓業者等到快撐不去。

花蓮暑期訂房狀況低迷，7、8月訂房率約2成多，強震後又遇到颱風造成往北鐵公路中斷。魏嘉賢說，補助款是最後的救命錢，對半年來無法平衡的業者來說，實在有苦難言。

魏嘉賢說，縣府既有人力有限，過去這類補助審核案，通常都委外交由民間機構協助審查，但卻到7月18日以後才陸續辦理招標公告，花蓮縣府也不是首次辦理此業務，不明白是遇到什麼問題。

花蓮縣府觀光處長余明勳說，確實因為一些作業疏失而有2次流標，上週已決標，會按申請順序依序加快審查。

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花蓮縣府觀光處指出，7月1日起開始收件，依現有人力先審理，有發放部分補助款，只是速度上不如期待，畢竟是新的業務且數量大，已有比照安心國旅模式委請廠商協助，預計可增加20多名人力，審查速度會快很多。

花蓮縣府觀光處指出，截至目前已有805家次送件，以過去經驗，經審查且符合規定，約1個月內可收到補助款，會加快審查速度，盡快撥款。（編輯：黃世雅）1130820

魏嘉賢
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