高雄國家體育場無劇本實兵演練 陳其邁：符最高安全

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）台北大巨蛋完成消安驗證，高雄國家體育場日前則進行無劇本實兵演習，模擬群眾疏散及傷患後送；高雄市長陳其邁今天表示，高雄國家體育場採最高安全標準規劃，演習也獲中央肯定。

高雄國家體育場吸引許多歌手舉行演唱會，為確保主辦單位在舉辦大型群眾活動時的安全應對準備，高市府參考內政部辦理國家防災日演練所採用的「國土安全演習和評估計畫」，於日前完成無劇本實兵演習，模擬群眾疏散及傷患後送。

日前舉辦實兵演練，由陳其邁親自擔任觀察員，行政院國土安全辦公室、美國在台協會高雄分處長張子霖也列席；實兵演習結合主辦單位與市府多個局處綜合實作，共出動約500人參演，檢核結果都符合標準。

陳其邁今天下午在市政會議前接受媒體聯訪表示，高雄國家體育場當時是由日本知名建築師伊東豊雄設計，採取最高安全標準規劃，日前舉辦無劇本實兵演習，模擬遇到緊急狀況如何因應，獲得行政院國土安全辦公室肯定。

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陳其邁說，這也因應有越來越多演唱會到高雄舉辦，盼能確保粉絲到高雄時，可以平安地來、平安地回去；高雄國家體育場不論在專家驗證或實務上，已有非常多國際天團接待及服務的經驗，絕對符合最高安全標準。

高市府今天也發布新聞稿表示，演習過後，未來將持續強化與各相關單位合作，包括指揮中心與主辦單位通信回報及情資研判等，優化緊急應變能力，以確保民眾安全，建立一套與世界接軌並符合行政院救災處置規範的SOP疏散計畫。（編輯：陳仁華）1130820