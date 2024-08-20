本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃園捷運綠線車站命名公布 坑口至藝文特區7站預計115年通車
首頁 / 地方

高雄國家體育場無劇本實兵演練 陳其邁：符最高安全

2024/8/20 19:19（8/20 19:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄國家體育場日前進行無劇本實兵演習，模擬群眾疏散及傷患後送，共出動約500人參演，檢核結果都符合標準，並獲得中央肯定。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年8月20日
高雄國家體育場日前進行無劇本實兵演習，模擬群眾疏散及傷患後送，共出動約500人參演，檢核結果都符合標準，並獲得中央肯定。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年8月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）台北大巨蛋完成消安驗證，高雄國家體育場日前則進行無劇本實兵演習，模擬群眾疏散及傷患後送；高雄市長陳其邁今天表示，高雄國家體育場採最高安全標準規劃，演習也獲中央肯定。

高雄國家體育場吸引許多歌手舉行演唱會，為確保主辦單位在舉辦大型群眾活動時的安全應對準備，高市府參考內政部辦理國家防災日演練所採用的「國土安全演習和評估計畫」，於日前完成無劇本實兵演習，模擬群眾疏散及傷患後送。

日前舉辦實兵演練，由陳其邁親自擔任觀察員，行政院國土安全辦公室、美國在台協會高雄分處長張子霖也列席；實兵演習結合主辦單位與市府多個局處綜合實作，共出動約500人參演，檢核結果都符合標準。

陳其邁今天下午在市政會議前接受媒體聯訪表示，高雄國家體育場當時是由日本知名建築師伊東豊雄設計，採取最高安全標準規劃，日前舉辦無劇本實兵演習，模擬遇到緊急狀況如何因應，獲得行政院國土安全辦公室肯定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳其邁說，這也因應有越來越多演唱會到高雄舉辦，盼能確保粉絲到高雄時，可以平安地來、平安地回去；高雄國家體育場不論在專家驗證或實務上，已有非常多國際天團接待及服務的經驗，絕對符合最高安全標準。

高市府今天也發布新聞稿表示，演習過後，未來將持續強化與各相關單位合作，包括指揮中心與主辦單位通信回報及情資研判等，優化緊急應變能力，以確保民眾安全，建立一套與世界接軌並符合行政院救災處置規範的SOP疏散計畫。（編輯：陳仁華）1130820

陳其邁
民進黨多人表態選高雄市長 陳其邁贊成提早初選許銘春宣布參選高雄市長 稱民進黨人才多「君子之爭各自努力」
張子霖
海洋國際青年論壇海生館舉辦 創新提案守護海洋高雄龍舟賽 美日駐台機構將與市府隊拚勝負
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：