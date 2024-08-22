台中北勢國中棒球隊移地訓練 參訪輝達黃仁勳親接待

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）台中市北勢國中棒球隊日前到舊金山移地訓練，也到輝達（NVIDIA）公司參訪；「不簽名嗎？」執行長黃仁勳一句話讓小將們驚喜歡呼，除合照簽名，黃仁勳更在大廳與小將們傳接球，展現滿滿親和力。

台中市北勢國中棒球隊選手、教練及陪同的民進黨台中市議員王立任一行17人，在舊金山當地台僑安排下，8月15日至28日到舊金山移地訓練，行程中安排到輝達參觀。

王立任告訴中央社記者表示，公司聯絡人本來說黃仁勳很忙只能拍團體照不能簽名，結果黃仁勳拍完照後主動詢問「沒有要簽名嗎？」大家聽聞後相當興奮，不過因沒有帶要簽名的東西，小將們請黃仁勳直接簽在球衣上。

輝達送給每個人的禮物袋中有顆棒球，黃仁勳把每個人的球都簽完，更拿出自備手套在大廳與選手們傳接球，短短20分鐘內展現十足親和力。

黃仁勳親切舉動讓王立任相當感動，他說，參訪前有些小朋友並不了解輝達公司，但他們清楚知道眼前的黃仁勳是現下最紅人物，有機會合照簽名，小朋友都相當開心；黃仁勳公務繁忙中特別撥空接待台灣棒球小將，並且與選手們傳接球，感受到黃仁勳對台灣有份特殊情感。

王立任自2018年起就陪伴台中市大仁國小的棒球隊到舊金山移地訓練。他說，在舊金山台僑邀請下，每年都會帶著棒球隊進行移地訓練，與當地棒球隊進行交流，希望精進球技，也能開拓小選手們國際視野。

交流活動在2018、2019年都有舉辦，2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中止，今年再度獲得台僑邀請，北勢國中表達強烈意願希望可進行移地訓練；台僑、校方分別籌措部分經費，王立任也向企業、台中市教育局等單位募款新台幣70多萬，三方努力湊足150多萬旅費，順利成行。

王立任表示，2週內會進行10場交流比賽，選手們透過棒球賽事交流與不同城市選手較勁，除認識許多國外朋友，也讓他們看見台灣，這是最好國際外交；除感謝台僑幫忙聯繫、招待，盼能有更多贊助者支持每年移地訓練交流，讓台灣持續與世界接軌。（編輯：陳仁華）1130822