基隆騎樓整平 綠批政策失敗藍反擊唱衰市政

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）基隆市推動騎樓整平計畫，引起藍綠交鋒，民進黨基隆市議員鄭文婷批評是失敗的政策，國民黨議員反擊鄭文婷為反對而反對，唱衰市政，前市府根本沒做，是謝國樑上任後才陸續完成。

罷免基隆市長謝國樑投票將在10月13日舉行，謝國樑昨天邀請台北市副市長李四川考察騎樓整平成果，李四川讚許謝國樑是名相當認真的市長，不曉得為什麼要罷免這麼好的市長，鄭文婷則批評，市府推動騎樓整平是失敗的政策。

國民黨基隆市議員曾紀嚴、秦鉦和連恩典今天舉行記者會。曾紀嚴說，騎樓整平計畫的推動對基隆來說是重中之重，但在前市長林右昌任內卻是遙不可及，也從未重視市民行走的感受。

曾紀嚴說，謝國樑上任後，以市港為核心，結合周邊商圈，訂定4年期騎樓整平計畫，今年至今第1、第2期工程都已施工完畢，第3期工程也將在第4季開始施工，成果有目共睹。

秦鉦表示，謝國樑已完成市區許多路段的騎樓整平及路面落差銜接，鄭文婷若要為反對而反對，繼續唱衰謝市府推動對基隆有利的市政，恐怕只會讓民眾越來越反感。

連恩典說，民進黨現在傾全力攻擊謝國樑，為了政治鬥爭在所不惜，過去林右昌沒做的事情，反而來謾罵謝國樑做得不夠，這不是雙標，什麼才是雙標。

鄭文婷表示，國民黨議員急了，開始犯健忘症，林右昌主政時期愛三路及長庚商圈旁邊的安樂路都有執行騎樓整平，騎樓整平後是為了要讓行人好行，從來就不是為了讓機車好停。

鄭文婷說，林右昌在騎樓整平後，並沒有開放讓機車停在騎樓，謝國樑卻開放讓機車可以停在整平好的騎樓，這才是謝國樑騎樓整平政策失敗的最主要原因。

鄭文婷表示，呼籲國民黨議員不要再盲從，所有縣市長都應重視騎樓整平政策，但不會有縣市首長在騎樓整平後還開放機車停放，希望國民黨議員回歸理性、專業的政策討論，不要只會打嘴炮。（編輯：張銘坤）1130826