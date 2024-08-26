威海營區開發複合商場 基市估114年8月招商

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）基隆軍港西遷後，基隆市政府與交通部航港局等單位合作，開發威海營區舊址基地，市府預估明年8月、9月陸續啟動招商說明會，朝向複合商場結合飯店方向開發。

因應基隆軍港西遷政策，海軍131艦隊所屬的威海營區拆除後，航港局收回營區內部分土地，公開標租設置停車場，基隆市長謝國樑今天在這處停車場直播說，政策都是延續，一棒接著一棒，這塊基地他會在任內蓋起來，將成果呈現給市民，為基隆市帶來更多就業及稅收，預估可增加1500至2000個就業機會。

基隆市政府都市發展處長謝孝昆說，市府去年起與航港局討論這塊基地開發計畫，航港局積極委請顧問公司規劃，經密集討論後，由於這塊基地內有國產署、軍備局、航港局經管的國有土地，及基隆市政府所有土地，4月達成初步共識，將採合作開發，由航港局主辦，朝向主題式商場結合飯店方向開發。

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謝孝昆指出，因為這塊基地過去是軍營，所以是機關用地，市府將協助進行都市計畫變更，將機關用地朝向商業區開發，顧問公司訪商後，潛在投資人有高度開發意願，顧問公司認為，這塊基地容積率若有320%，潛在投資人評估可有1萬餘坪作為飯店結合商場等設施，期盼未來能打造成為基隆市地標性建築。

謝孝昆說，這塊基地相關招商、評選程序由航港局主辦，市府會予以協助，據市府瞭解，目前正在辦理可行性評估及都市計畫變更，預計明年8月、9月會陸續啟動招商說明會，市府也會積極與航港局討論，是否能在明年底或民國115年年初完成投資簽約，市府也會加速相關行政程序。（編輯：張銘坤）1130826