談七堵站旁土地開發 謝國樑：基隆就業要大改變

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆市長謝國樑今天前往七堵火車站旁的光明路停車場開直播指出，這塊台鐵的土地面積達1.1公頃，市府盼能促成開發，基隆的改變不能只有景觀好漂亮，而是就業要有大幅改變。

謝國樑表示，競選基隆市長時，競選總部就設在七堵區光明路旁，因為他認為基隆市產業與就業發展命脈一定會從七堵區展開，他在心中其實已想定從光明路開始，市府正積極與台鐵討論開發這塊土地，希望能盡快定案。

他指出，基隆正在改變，但不能只有景觀好漂亮，而是基隆的就業要大幅改變。現在除有許多基隆人前往汐科上班，前往南港、內湖上班的基隆人恐怕更多，希望在不久的將來會有許多人是前往七堵上班。

謝國樑表示，外縣市許多人還在家裡刷牙準備上班時，基隆的通勤族已在搭車，他希望未來基隆的通勤比例不是最高，因為代表已有許多人在地就業。

基隆市政府都市發展處長謝孝昆指出，台鐵對於開發這塊土地表達樂觀其成，經市府積極爭取，台鐵今年已將這塊土地列為全台4處重要活化土地資產的招商計畫。

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有關台鐵這塊商業區土地，謝孝昆表示，土地面積有1.1公頃，容積率有280%，整個開發量體近2萬坪，經台鐵委託的顧問公司訪商，發現業界對於搭配捷運建設，都非常看好這塊土地發展潛力。

謝孝昆指出，都發處近期也與台鐵討論，這塊基地可歸屬於大眾運輸導向型發展（TOD）概念，出站後就可到達辦公室，也可提供生活圈機能，例如餐飲或支援地區生活需要的商業型態，都可在這塊基地實現，市府會與台鐵共同討論，希望促成基隆市首處TOD基地開發。（編輯：戴光育）1130819