墾丁陽傘占沙灘網友質疑管制成效 墾管處：巡查不分平假日

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（中央社記者黃郁菁屏東縣26日電）近期網路熱議墾丁陽傘占用沙灘，墾丁國家公園管理處日前宣布加強巡查，許多網友持續質疑成效；墾管處今天回應，已加派人力，不分平日假日加強巡查，現場部分收束傘枝則為定位用。

日前網友反映，帶帳篷到墾丁白砂海灘，遭陽傘出租業者驅趕，墾管處22日宣布已全面巡查轄區沙灘，並對業者提出勸導，未來占用將依國家公園法開罰新台幣3000元，若不改善可繼續按次處罰。

至今，網路平台PTT上仍有許多網友質疑成效，並有民眾檢舉；對此，墾管處臉書（Facebook）發文表示，事件經連續媒體報導，墾管處加強輔導後，業者皆已配合，白砂及船帆石皆在晚間遊客離開後將傘移出沙灘；南灣沙灘也比照辦理，部份收束陽傘立於沙灘，是因南灣沙灘範圍廣大且無明顯地標，為明確定位而留置傘枝，否則次日業者將因分區位置不明發生爭端，徒增管理困擾。

墾管處說明，不論定位或營業用傘枝，契約規定間距2.5公尺，須直線排列，每6頂傘至少保留3公尺通道以供通行，拖曳車通行通道則為10公尺；因此，南灣傘枝排列已較簽約前整齊，南灣定位用傘枝對景觀影響不大，請民眾瞭解在管理上必須保有彈性。

墾管處說，已加派人力配合警力，不分平日、假日加強巡查各沙灘進行勸導，並糾正占用行為；陽傘出租為在地居民維持生計，因應遊客遮陽需求而出現的行業，但因影響沙灘景觀常為人詬病，業者間也常因營業範圍有所爭執；目前有業者經營陽傘出租的沙灘為南灣、白砂及船帆石，其中以南灣業者為數最多，所以先從南灣整頓。

墾管處指出，在民國107年即統一南灣陽傘樣式為深藍色；112年將沙灘分為A、B、C三區，並在同年8月簽訂契約，業者年繳租金，僅可在其分區插傘營業，且須負責沙灘清潔維護；沙灘也預留遊客使用陽傘空間，遊客自行帶傘在此區使用，業者不可強迫遊客離開。

至於白砂地區，墾管處表示，此區僅有5名業者，雖無簽訂合約，為明確各自營業範圍避免爭執，於109年協調，將沙灘南北2側畫分5區，每名業者分配1區經營，白砂中央海景最佳部份，則保留為遊客自由使用區域。

墾管處提及，不論是否簽訂契約，業者皆不可強迫租傘，或未租傘而驅趕遊客，且須負責沙灘清潔；但契約也規定，遊客若欲於營業區插傘，業者可指引至遊客區插傘。（編輯：陳仁華）1130826