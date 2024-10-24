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北市跨局處查緝周杰倫黃牛票 已接獲逾300件檢舉

2024/10/24 18:32（10/25 08:58 更新）
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（中央社記者陳昱婷台北24日電）查緝周杰倫黃牛票，台北市政府成立跨單位防治小組，昨天至今已收到超過300件檢舉，每張黃牛票除裁罰至少票面10倍以上金額，還會發給檢舉人最高新台幣10萬元獎金。

歌手周杰倫12月在台北大巨蛋開唱門票昨天開賣，5分鐘內即完售，隨即出現黃牛漫天叫價、加價轉售，甚至喊到1張30萬元。

台北市文化局今天透過新聞稿表示，由文化局、警察局、民政局、售票平台業者、電信公司等單位組成的黃牛防治作業府級任務小組，正積極主動查緝黃牛，檢舉黃牛專區同時收到300多件檢舉。

文化局指出，依文化創意產業發展法，黃牛票每張裁罰金額最少為票面金額或定價10倍，如轉手販售金額超過定價5倍，更會處50倍罰鍰，縱使沒有完成交易仍屬違法行為，呼籲民眾勿以身試法。

文化局表示，如民眾發現黃牛行為，可至文化部黃牛檢舉專區檢舉，經查證屬實將發給裁處金額20%、最高10萬元的獎金，且勿購買來路不明票券，避免受騙上當。

台北市警察局刑警大隊今天破獲黃牛票集團、43歲劉姓男子和其妻子，2人疑用大量假帳號及相關程式搶票後在各社群平台兜售，警詢後依違反文化創意產業發展法、偽造文書、詐欺案移送台北地方檢察署偵辦。（編輯：方沛清）1131024

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