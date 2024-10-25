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屏東綠鬣蜥啃食作物幼苗 啟動夜間巡捕抓逾700隻

2024/10/25 16:26（10/25 16:36 更新）
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屏東縣目前正值紅豆與毛豆種植季節，近期卻發生幼苗遭綠鬣蜥啃食釀農損事件，縣府獲報啟動「夜間巡捕 守護農民」專案，10月迄今7次作業共移除786隻綠鬣蜥。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年10月25日
屏東縣目前正值紅豆與毛豆種植季節，近期卻發生幼苗遭綠鬣蜥啃食釀農損事件，縣府獲報啟動「夜間巡捕 守護農民」專案，10月迄今7次作業共移除786隻綠鬣蜥。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年10月25日
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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東目前正值紅豆與毛豆種植季節，近期卻發生幼苗遭綠鬣蜥啃食造成農損，屏東縣政府接獲後啟動夜間巡捕，10月迄今已執行7次作業，共移除786隻。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，「夜間巡捕 守護農民」專案由農業處委外專業移除廠商，針對農民反映地區進行夜間巡查捕捉，趁綠鬣蜥夜間活動力降低之際進行捕捉，提升移除效率也避免影響農民白天的工作，有效防範綠鬣蜥造成農損。

農業處指出，綠鬣蜥在野外沒有天敵，屏東氣候又適合繁殖，多年來持續捕捉，數量也還是相當多。縣府配合中央自民國102起開始移除工作，連年數量都是全國第一，今年不定期至流域周邊等重點區域加強執行綠鬣蜥巡查捕捉，今年迄今已移除逾2萬5000隻。

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另外，也針對萬丹鄉及新園鄉等地區展開夜間巡捕專案，10月迄今已執行7次夜間搜捕作業，分別於新園鄉移除223隻、萬丹鄉移除563隻，共786隻。

農業處長鄭永裕說，自民國108年起首創「綠鬣蜥移除獎勵計畫」，民眾捕捉入侵農田或住家綠鬣蜥兌換農特產品1份的獎勵措施，一方面可移除綠鬣蜥，另一方面也可以協助推廣在地農特產品；呼籲民眾如果看到綠鬣蜥時，可即時通報1999為民服務專線、1959動物保護專線由農業處派廠商前往處理。（編輯：謝雅竹）1131025

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