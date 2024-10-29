高雄中都濕地水質不佳 市府改善工程年底前完工

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）高雄中都濕地公園因受愛河感潮及底泥淤積等因素導致水域水質不佳，市府水利局今天表示，將著手進行改善，把愛河活水引入濕地，維持水流循環暢通並改善水質，近日開工，預計年底前完工。

水利局今天新聞稿表示，中都濕地公園園區自民國100年啟用至今，水域環境受愛河感潮及底泥淤積等因素，造成濕地內水質不佳。改善工程近日開工，預計年底前完工，改善後可提升周邊居民生活品質與觀光功能，打造舒適休憩環境。

水利局說明，工程將於出入口渠道間設置土堤擋水分流，並在入流口處設置自動閘門及抽水機組，使低潮位時可由抽水機組抽水進入濕地，每日約可多置換10%濕地水體，同時一併辦理濕地底泥清疏，可使濕地環狀水道保持循環暢通。

中都濕地公園位於愛河中下游的十全與九如路之間，占地達12.6公頃，濕地內水域與愛河相接，流貫整個園區形成環狀水道。

水利局表示，藉由愛河與海水上溯之潮間帶連接，中都濕地公園已成功復育紅樹林生態及海岸林帶，豐富整體生態環境，因鄰近土地陸續開發，水利局也將著手進行污水截流及用戶接管，減少污染源流入。（編輯：謝雅竹）1131029