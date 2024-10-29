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罕見11月颱 台東稻農搶收成、釋迦農盼老天垂憐

2024/10/29 11:41（10/29 12:26 更新）
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颱風康芮可能直撲花東，台東水稻目前已有2成可收割，稻農29日趁颱風未到前搶收。中央社記者盧太城台東攝 113年10月29日
颱風康芮可能直撲花東，台東水稻目前已有2成可收割，稻農29日趁颱風未到前搶收。中央社記者盧太城台東攝 113年10月29日
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（中央社記者盧太城台東縣29日電）颱風康芮可能直撲花東，台東水稻目前已有2成可收割，稻農趁颱風未到前搶收；目前已結果無法採收的鳳梨釋迦，只能盼老天爺垂憐。

中央氣象署今天上午表示，颱風康芮已於凌晨2時增強為中颱，持續向西北西進行。氣象專家吳德榮表示，各國官方路徑預報亦顯示，康芮預計在10月31日於花東一帶登陸，嚴重威脅絕不可小覷。

台東今天上午艷陽高照，部分稻農忙著搶收。前鹿野地區農會理事長涂進榮一大早趕往田裡作排水設施。他說，台東地區目前已成熟的稻穀約2成，利用這2天和颱風搶時間收割；尚有8成稻穀未達收割時間，只能盼老天爺垂憐。

他說，因為目前稻穀都很飽滿，風吹容易倒伏，倒伏泡到水就會發霉，沒倒伏的如果遇到持續下雨也會發霉。

鹿野蔡姓農婦同樣一大早趕往釋迦田，忙著幫鳳梨釋迦套袋。她說，果實尚未成熟，無法搶收，只能趕在颱風來前套袋，降低風害，但如果葉片被強風打落，同樣會「害溜溜」（損失），「種田就是這樣，有時候要和老天爺賭」。

涂進榮表示，他種稻將近30年，2期水稻很少在收割前（11月）遇到颱風。（編輯：李淑華）1131029

颱風康芮可能直撲花東，台東水稻目前尚有8成未達收割期，稻農表示，種稻將近30年，2期水稻很少在收割前（11月）遇到颱風，只能盼老天爺垂憐。中央社記者盧太城台東攝 113年10月29日
颱風康芮可能直撲花東，台東水稻目前尚有8成未達收割期，稻農表示，種稻將近30年，2期水稻很少在收割前（11月）遇到颱風，只能盼老天爺垂憐。中央社記者盧太城台東攝 113年10月29日
颱風康芮可能直撲花東，目前已結果無法採收的鳳梨釋迦，釋迦農趕在颱風來前套袋，希望降低風害、減少損失。中央社記者盧太城台東攝 113年10月29日
颱風康芮可能直撲花東，目前已結果無法採收的鳳梨釋迦，釋迦農趕在颱風來前套袋，希望降低風害、減少損失。中央社記者盧太城台東攝 113年10月29日
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