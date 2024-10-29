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颱風康芮逼近 高市客家集團婚禮延至12/7舉行

2024/10/29 16:57（10/29 22:11 更新）
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因應颱風康芮來襲，高雄市政府客家事務委員會原訂11月2日舉行的「雨豆樹下的約定－Hakka婚禮」，預計將延期至12月7日在高雄市新客家文化園區辦理。（高雄市政府客家事務委員會提供）中央社記者張已亷傳真 113年10月29日
因應颱風康芮來襲，高雄市政府客家事務委員會原訂11月2日舉行的「雨豆樹下的約定－Hakka婚禮」，預計將延期至12月7日在高雄市新客家文化園區辦理。（高雄市政府客家事務委員會提供）中央社記者張已亷傳真 113年10月29日
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（中央社記者張已亷高雄29日電）高雄市政府客家事務委員原訂11月2日舉行「雨豆樹下的約定～Hakka婚禮」，因應颱風康芮來襲，將婚禮延期至12月7日在高雄市新客家文化園區辦理。

高雄市政府客家事務委員今天表示，由於天公不作美，為確保每對新人及賓客都能平安順利參與這場盛大客家婚禮，決定將婚禮延期，預計12月7日在高雄市新客家文化園區舉行，與26對新人一同見證充滿客家風情的婚禮。

客委會新聞稿指出，這次客家集團婚禮規劃多項傳統客家婚禮儀式，如「上燈」、「插頭花」、「食新娘茶」等，讓新人們能夠體驗傳統客家婚禮的文化底蘊，並將完整呈現客家傳統婚俗儀式精髓，從熱鬧踩街開始，「八音」伴隨新人們前行，音樂聲悠揚響徹街頭；「踩旗」與「帶路雞」等迎親隊伍將帶領新人們走向幸福新生活。（編輯：謝雅竹）1131029

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