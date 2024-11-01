北市水門將陸續開啟 紅黃線2日起恢復禁止停車

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（中央社記者陳昱婷台北1日電）颱風「康芮」逐漸遠離，台北市政府表示，除了7座無車輛通行需求的疏散門維持關閉外，全市疏散門及越堤坡道今天下午4時起陸續開啟，道路紅黃線在明天上午7時恢復禁止停車。

台北市工務局水利工程處發布新聞稿表示，經連夜勘查、路面清洗及殘枝移除作業，內1、內2及基11疏散門已在今天上午6時開啟，其餘與堤外停車場及過路交通相連的疏散門及越堤坡道，預計今天下午4時起陸續開啟。

水利處指出，考量後續仍有間歇性降雨，部分無車輛通行的疏散門維持關閉，包含景1（育英）、景2（溪州）、景3（萬芳）、基1（經貿）、基2（成功）、基3（南港）及基4（饒河）疏散門。

水利處提醒，河濱公園、人行及自行車道可能仍有淤泥及落葉等，民眾進入仍須注意安全。

台北市交通局表示，配合疏散門重啟時間，周邊道路紅黃線將在明天上午7時恢復禁止停車，請車主配合提前駛離，否則將依違反道路交通管理處罰條例，予以拖吊移置並處以罰鍰。（編輯：戴光育）1131101