馬祖葬禮常見燒千箱冥紙 南竿公所擬推收費制

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（中央社記者潘欣彤連江縣29日電）馬祖地區有葬禮燒「元寶箱」冥紙，並有托亡者轉交自己親戚的「寄箱」習俗，造成每場葬禮動輒燒掉上千箱。連江縣南竿鄉公所計畫推動金爐收費制，盼從源頭減量。

連江縣南竿鄉公所今天邀請媒體參訪南竿鄉生命園區，鄉長林志東說，馬祖平均每場喪禮約燒800箱「元寶箱」冥紙。若亡者家族人口眾多，或親友「寄箱」數量多，則總數可達1000箱，甚至1200箱。

林志東指出，於生命園區辦理告別式者，目前可免費使用環保金爐，但基於使用者付費原則，並盼從源頭鼓勵減量，已擬定收費辦法並送代表會審查，待通過後即會公告實施。

根據南竿鄉公所規劃的收費辦法，暫定800箱內不收費，超出部分每箱收取新台幣50元處理費。林志東表示，秉持使用者付費原則外，更盼能帶動縣內喪葬風氣，鼓勵民眾自發減少「元寶箱」數量。

林志東也說，早期馬祖喪葬多在村內設靈堂舉辦，並露天燒冥紙，造成鄰里不便。園區內禮廳「德澤廳」今年整修完畢後，將廳內原有解剖室與冷凍櫃外移，並設置電子輓聯與追思影片播放設備，加上環保金爐，應可滿足民眾需求。

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南竿鄉新建殯儀館工程，林志東說，已獲離島建設基金核定新台幣3900萬元補助款，初步規劃於生命園區樹葬區旁，興建占地446.86平方公尺，地上1層的建築。設有3間靈堂，以及冷凍櫃、解剖室等設備，最快將於114年初發包興建，希望於同年底完工。

根據「莒光鄉志」書籍記載，馬祖地區喪葬習俗中，有將冥紙摺成的元寶裝入元寶箱，書寫亡者姓名，燒元寶時子孫跪在地上，並拿竹竿拍打地面，防孤魂野鬼搶奪，親友可藉此機會為先人燒冥錢，稱做「寄箱」。（編輯：李淑華）1131029

連江縣南竿鄉長林志東29日指出，目前在南竿生命園區辦理告別式者可免費使用環保金爐，但基於使用者付費原則及盼推動紙錢減量，現已擬定收費辦法並送代表會審查，待通過後即會公告實施。中央社記者潘欣彤攝 113年10月29日