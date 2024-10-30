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彰化火化場選址惹議 二林鎮長：應在靠海人煙稀少處

2024/10/30 15:56
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（中央社記者鄭維真彰化30日電）彰化縣火化場將落腳芳苑鄉與二林鎮交界，有民眾不滿，擬發動罷免二林鎮長蔡詩傑；蔡詩傑今天2度聲明，主張縣府選址應在靠海、人煙稀少處，明天將開記者會進一步說明。

彰化縣政府擇定芳苑鄉草湖南段228-2地號土地進行火化場開發，土地面積9.51公頃，已完成遷葬，基地毗鄰芳苑鄉第一公墓，一旁正興建芳苑鄉第一殯儀館，縣府認為未來可形成殯葬一元化園區。

由於此基地鄰近二林鎮，引起許多鎮民不滿，甚至有網友在臉書（Facebook）成立「二林芳苑反火葬場自救會」社團，並發起罷免蔡詩傑行動，原本預計11月2日於圓和宮設罷免連署站，現因颱風延期；另外，當地里長、地方人士正籌組「反芳苑火葬場自救會」。

蔡詩傑今天發布聲明稿，指縣府擇定的基地雖在芳苑鄉，實際上卻更接近二林鎮市區，對鎮民影響巨大，這段時間他聽到很多鎮民心聲與擔憂，他認為興建火化場不應是強加於地方居民的恐慌。

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蔡詩傑說，站在全盤考量立場，他提出2點主張，應調整火化場地點，選擇靠海及人煙稀少處，在影響最少前提下滿足多方需求；同時將各項火化場空污、噪音、交通、環境美化等資訊透明公開，讓大眾能獲取最完整資訊，而不只是聽取片面說詞。

蔡詩傑表示，感謝二林鎮民讓他第2任以同額競選方式服務家鄉，大家願意信任他，他也絕對不會背棄大家，身為二林鎮長，鎮民這麼多人反對，他一定遵照民意，與鎮民站在一起。（編輯：陳仁華）1131030

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因火化場遭發動罷免 二林鎮長：多數民意就是我立場彰縣府規劃設火葬場 二林鎮趙甲里抗議連署
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