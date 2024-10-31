颱風康芮來襲 雲林崙背154線豐榮至舊庄段暫封閉

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（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）強颱康芮來襲，風勢雨勢強勁，雲林縣傳出零星災情，目前仍有1116戶停電，台電人員積極搶修，交通工務局今天上午10時起，針對崙背鄉豐榮村154線（綠色隧道）實施分段封路。

根據台灣電力公司雲林區營業處統計，截至上午10時止，雲林縣累計停電有5419戶，目前仍有1116戶停電，停電區域集中在麥寮、水林和口湖等鄉鎮。

台灣電力公司雲林區營業處表示，維修人員持續搶修，盡快恢復供電。

雲林縣長張麗善今天與相關單位到土庫、崙背等鄉鎮視察颱風整備。其中有才寮大排土堤護岸因凱米颱風豪雨影響，造成部分土堤潰堤及淹水災情，水利處已完成緊急搶修，也在現場布建移動式抽水機。

交通工務局上午10時起，針對崙背鄉154線（綠色隧道）實施分段封路。

交工局長汪令堯表示，該段路樹因較繁盛較高具倒塌風險，已分段預警性封閉，提醒用路人多加注意提前改道。

雲林縣災害應變中心目前接獲49件報案，以電線斷落為主。（編輯：李淑華）1131031