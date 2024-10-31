颱風康芮挾豪雨南北河川暴漲 玉里大橋花蓮大橋封閉

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（中央社記者李先鳳花蓮縣31日電）颱風康芮襲台，花蓮秀姑巒溪水暴漲，公路單位考量雨量及水位持續攀升，為維護安全，玉里大橋今天下午3時封閉管制；北區花蓮大橋也已接近封橋水位10公尺，下午1時已封閉橋梁。

公路局蘇花公路改善工程處第四工務段表示，颱風康芮帶來超大豪雨，造成秀姑巒溪溪水暴漲，考量上游雨量及水位持續攀升，台9線玉里大橋處水位已接近封橋水位，因此今天下午3時實施預警性封閉管制，禁止人車通行，並視後續水位及橋梁狀況恢復通行或公布管制措施。

位於北區、連接縱谷及海岸線的花蓮大橋同樣水位急速抬升，已接近封橋水位10公尺，為維護用路人安全，公路局東區養護工程分局於下午1時實施預警性封閉橋梁（省道台11線4k+800至6k），禁止人車通行，並視後續水位情況再公布恢復通行或管制措施。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入濱海及山區道路，並持續注意道路管制訊息，預先規劃行程行駛替代路線及相關應變措施。（編輯：陳仁華）1131031