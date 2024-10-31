颱風康芮強風吹倒台中女騎士 巡邏警即刻救援

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（中央社記者郝雪卿台中31日電）康芮颱風來襲，台中市不時颳起陣陣強風，1名女子今天凌晨騎機車回家途中，被強風吹倒壓到腳，剛好巡邏員警經過目睹，協助將女騎士扶起脫困。

台中市警察局第六分局永福派出所員警凌晨執行巡邏勤務，行經西屯區國安一路與福林路口停等紅燈時，突然吹來一陣強大側風，讓原本也在前方等紅綠燈的年約20多歲的女騎士瞬間被吹倒，連人帶車跌倒在地，機車還壓到騎士的腳，讓女騎士難以動彈。

員警見狀立刻上前協助，把機車扶起來助女騎士脫困，警方指出，由於強勁風力讓女騎士要站起來時也吃力，幸好有員警即時救援，沒有造成嚴重傷害，否則颱風夜獨自受困於路口非常危險，女騎士也向警方表達感謝。

第六分局分局長陳松寅呼籲，颱風期間減少不必要的外出活動，行車應減速慢行，隨時注意可能被風吹起來的物品、招牌、樹枝等，若發現路面有障礙物，立即通報警方處理。（編輯：謝雅竹）1131031