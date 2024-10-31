本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
颱風康芮
新聞專題
颱風康芮29/166
首頁 / 地方

颱風康芮強風吹倒台中女騎士 巡邏警即刻救援

2024/10/31 14:38（10/31 15:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
颱風康芮來襲，台中市不時颳起陣陣強風，1名女子31日凌晨騎機車回家途中，被強風吹倒壓到腳，剛好巡邏員警經過目睹，協助將女騎士扶起脫困。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年10月31日
颱風康芮來襲，台中市不時颳起陣陣強風，1名女子31日凌晨騎機車回家途中，被強風吹倒壓到腳，剛好巡邏員警經過目睹，協助將女騎士扶起脫困。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年10月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中31日電）康芮颱風來襲，台中市不時颳起陣陣強風，1名女子今天凌晨騎機車回家途中，被強風吹倒壓到腳，剛好巡邏員警經過目睹，協助將女騎士扶起脫困。

台中市警察局第六分局永福派出所員警凌晨執行巡邏勤務，行經西屯區國安一路與福林路口停等紅燈時，突然吹來一陣強大側風，讓原本也在前方等紅綠燈的年約20多歲的女騎士瞬間被吹倒，連人帶車跌倒在地，機車還壓到騎士的腳，讓女騎士難以動彈。

員警見狀立刻上前協助，把機車扶起來助女騎士脫困，警方指出，由於強勁風力讓女騎士要站起來時也吃力，幸好有員警即時救援，沒有造成嚴重傷害，否則颱風夜獨自受困於路口非常危險，女騎士也向警方表達感謝。

第六分局分局長陳松寅呼籲，颱風期間減少不必要的外出活動，行車應減速慢行，隨時注意可能被風吹起來的物品、招牌、樹枝等，若發現路面有障礙物，立即通報警方處理。（編輯：謝雅竹）1131031

#台中市
#颱風
#台中市警察局
#陳松寅
#康芮
#康芮颱風
陳松寅
中市西屯路與東大路口 新劃設視覺化減速標線中市公車大執法 駕駛跨雙黃線提前左轉遭警查獲
康芮颱風
颱風來襲嘉縣山區巨木倒塌擋路 警消民眾合力排除颱風康芮侵襲 新北停電6萬餘戶、2萬餘戶待修
颱風康芮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風康芮來襲 台鹽綠能光電弊案羈押庭延至11/1
172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：