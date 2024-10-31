颱風康芮襲台 桃園復興區啟動撤離作業

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（中央社記者葉臻桃園31日電）颱風康芮來襲，桃園市長張善政今天說，復興區雨量達警戒標準，已針對土石流潛勢溪流警戒區及大規模崩塌警戒區進行撤離作業，雪霧鬧替代道路也進行預警性交通封鎖管制。

張善政今天中午主持颱風康芮災害應變中心第1次工作會議時表示，桃園市以路樹災情居多，另也有6人因強風受傷，其中楊梅區員本里長在清理排水側溝時，不慎失足跌落，目前在長庚醫院治療。

張善政指出，復興區因雨量已達警戒標準，復興區公所已在上午撤離102人，下午則針對土石流潛勢溪流警戒區內的133人及大規模崩塌警戒區內的373人進行撤離，共計撤離約506人。

復興區公所說明，考量桃園復興山區雨量恐將上看300毫米，因此進行預防性撤離作業，以及針對土石流警戒區內保全戶進行強制性撤離；雪霧鬧替代道路相對脆弱，下午將進行預警性交通封鎖管制。

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社會局表示，針對該區華陵、三光及高義等3里9處易成孤島地區，11處避難收容處所人員已預先進駐，並備妥足夠民生物資。

桃捷公司表示，機捷維持全天取消直達車及加班車班次，因風速達降速標準，全線列車以40公里以下慢速行駛；全天暫停A1台北車站及A3新北產業園區站之預辦登機及行李託運服務，另沿線車站內販賣店全天暫停營業，各車站轉乘停車場則維持營運。（編輯：方沛清）1131031