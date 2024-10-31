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颱風天硬要登山 台中大坑開17件勸導單不聽可罰25萬

2024/10/31 17:06（10/31 17:21 更新）
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颱風康芮襲台，台中市多處風景區暫時封閉，不過31日仍有民眾無視封鎖線闖入，警方在大坑山區共計開出17張勸導單，將持續派員至步道巡視。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年10月31日
颱風康芮襲台，台中市多處風景區暫時封閉，不過31日仍有民眾無視封鎖線闖入，警方在大坑山區共計開出17張勸導單，將持續派員至步道巡視。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年10月31日
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（中央社記者趙麗妍台中31日電）颱風康芮襲台，台中多個風景區暫時封閉，拉上警戒封鎖線，仍有民眾無視，硬要跨越封鎖線，警方在大坑山區開出17張勸導單；觀旅局表示，屢勸不聽，最高可處25萬罰鍰。

颱風康芮來襲，台中海線地區傳出樹倒、號誌遭吹歪、多處停電等災情，而市區未見明顯風雨，多家百貨均暫停營業，市長盧秀燕也呼籲民眾莫掉以輕心，但卻有民眾依然外出，企圖跨越封鎖線攀登大坑步道。

觀旅局表示，因應颱風康芮來襲，台中市風管所30日傍晚6時以警戒線預警性封閉大坑風景區14條登山步道，現場也派員持續巡視警示設施，維持阻隔完整性。

警察局指出，依據防救法在現場針對欲入山民眾執行勸導，共計開出勸導單17件、22人，將持續派員至步道巡視，確實保障民眾生命財產安全。

觀旅局呼籲，民眾在颱風警報發布期間應留意自身安全，勿擅自前往山區登山健行，如有執意進入者，將依災害防救法裁罰新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。（編輯：陳仁華）1131031

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