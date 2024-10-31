颱風康芮台東農損嚴重 稻田變水池釋迦落果

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（中央社記者盧太城台東縣31日電）颱風康芮直撲台東，造成嚴重農損，稻田變成水池，即將收割的稻穀泡水、倒伏，部分釋迦落果，香蕉樹攔腰折斷，由於傍晚風雨未歇，農損情況明天才能陸續統計。

颱風康芮侵襲台灣，首當其衝的台東東海岸中午過後出現14至15級陣風，台東市區也持續出現11級陣風，南迴線也有8至10級陣風，台東縱谷則有13至15級陣風。雨量方面，許多鄉鎮今日截至傍晚累積都超過300毫米，東海岸的東河鄉391毫米，縱谷池上鄉363毫米，南迴線雨勢較緩和，達仁鄉累積雨量144毫米。

颱風康芮風強雨大，農損嚴重，經實地了解以水稻最慘，由於目前正值採收前夕，稻穀飽滿，經不起風吹雨打；池上鄉天堂路低窪處的水稻田宛如水池，整株水稻泡在水裡，未仔細看，還不知道水裡是水稻。

池上青農魏瑞廷接受中央社記者訪問表示，這些泡在水裡的稻穀必須趕在2至3天內排水，且能收割就快收割，否則再泡一次水就會發芽「泡湯了」。

前鹿野鄉農會理事長涂進榮說：「這種風雨一定很慘，因傍晚5時縱谷風雨還是很強無法外出查看災情。」就算雨停想搶收也要等田間乾了，否則泥淖也無法收割。

除水稻外，部分釋迦和香蕉、臍橙及其他果樹也都有災情，必須等明日各鄉鎮彙整。除農損外，也有許多樹倒、膠筏和遊艇沉沒災情。

根據台東災害應變中心傍晚5時統計，累計共有11人受傷，除1人住院治療外，其餘10人均已出院；台東開設20處收容所，總計收容408人；目前尚有3萬3549戶停電，陸續恢復中；供水系統則正常。

另鐵、公路和空中交通、船運預估會在明日上午陸續恢復正常。（編輯：龍柏安）1131031