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濟生特調咖哩粉檢出蘇丹紅 高雄進貨1951盒

2024/11/1 18:21
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（中央社記者林巧璉高雄1日電）濟生公司生產的特調咖哩粉產品檢驗出蘇丹色素，高雄市衛生局調查，該產品販售至高雄合懋食品、騰鑫興2家業者共1951盒、已下架回收599盒，另有675盒販到售屏東縣等4縣市。

高雄市衛生局發布新聞稿表示，持續追查新北市衛生局轄內食品公司抽驗「特調咖哩粉-600g/盒」（製造日期:2024.05.07；有效日期2026.05.06D），檢出蘇丹色素一號。

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衛生局接獲啟動稽查，經查該產品販售至高雄市2家業者共1951盒、下架回收599盒。其中，合懋食品商行進貨15盒、下架回收6盒；騰鑫興公司進貨1936盒，其中1261盒在高雄販售、下架回收593盒。另有675盒販售屏東縣、台南市、嘉義縣、台中市等4縣市，已通知外縣市衛生局下架回收。

衛生局強調，10月30日啟動咖哩粉稽查專案，呼籲食品業者務必遵守法令規定，將持續加強稽查，若查有違法，必嚴懲不法業者，以維護民眾食的安全。（編輯：孫承武）1131101

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