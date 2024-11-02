颱風康芮侵襲 台南海上蚵棚全毀損失2.6億元
2024/11/2 11:03
（中央社記者張榮祥台南2日電）台南市政府今天統計，截至上午10時，颱風康芮侵襲後台南農損超過新台幣2億7500萬元，其中海上蚵棚全被沖毀，損失2億6000萬元，約占農損總額94％。
台南農損以漁業最嚴重，南市府農業局說，南區、安平區及安南區外海浮棚式養殖牡蠣編製蚵棚7211棚，約7成蚵棚拖到外海養殖（5000棚），海上蚵棚全數被颱風沖毀。
農糧災損方面，損失總額約1540萬元，包括二期水稻762萬元（白河區與官田區）、芝麻333萬元（將軍區及佳里區）、洋香瓜185萬元（北門區、將軍和鹽水區）與食用番茄近15萬元（鹽水）等。
至於畜牧業、林業，農業局表示，目前暫未接獲災損通報。（編輯：李明宗）1131102
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